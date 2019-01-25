Love imzaya kaldı
Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek üzere olan Brezilyalı yıldız Vagner Love'la ilgili Corinthians Futbol Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi.
Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek üzere olan Brezilyalı yıldız Vagner Love'la ilgili Corinthians Futbol Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi. Corinthians Başkanı, "Artık işin bitme aşamasına geldiğini duyuyoruz. Sadece imzaların atılması kaldı" dedi. Brezilyalı oyuncuya bu sezon ikinci yarıda hak ettiği para verilecek.
QUARESMA'DAN ÖZLEM MESAJI
Beşiktaş'tan ayrılmak için yönetime talepte bulunan Ricardo Quaresma dün gece ilginç bir paylaşımda bulundu. Ailesini Portekiz'e gönderen ve yönetim ile görüşerek izin isteyen Ricardo Quaresma, sosyal medyada ailesinin fotoğraflarını paylaşarak altına da "Sizleri özledim" mesajını ekledi. Bu gelişme "Quaresma ayrılıyor" diye yorumlandı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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