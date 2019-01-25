Love imzaya kaldı

Beşiktaş ile olan sözleşmesini feshetmek üzere olan Brezilyalı yıldız Vagner Love'la ilgili Corinthians Futbol Direktörü Duilio Monteiro Alves'ten önemli bir açıklama geldi. Corinthians Başkanı, "Artık işin bitme aşamasına geldiğini duyuyoruz. Sadece imzaların atılması kaldı" dedi. Brezilyalı oyuncuya bu sezon ikinci yarıda hak ettiği para verilecek.

QUARESMA'DAN ÖZLEM MESAJI

Beşiktaş'tan ayrılmak için yönetime talepte bulunan Ricardo Quaresma dün gece ilginç bir paylaşımda bulundu. Ailesini Portekiz'e gönderen ve yönetim ile görüşerek izin isteyen Ricardo Quaresma, sosyal medyada ailesinin fotoğraflarını paylaşarak altına da "Sizleri özledim" mesajını ekledi. Bu gelişme "Quaresma ayrılıyor" diye yorumlandı.