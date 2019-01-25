Goller ve kartlar geçerli sayılıyor – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Goller ve kartlar geçerli sayılıyor

Goller ve kartlar geçerli sayılıyor

, Akhisar'ın müsabaka listesinde belirlenenden fazla sayıda bulundurması sebebiyle 'ı hükmen olarak galip ilan etti.

, Akhisar'ın müsabaka listesinde belirlenenden fazla sayıda bulundurması sebebiyle 'ı hükmen olarak galip ilan etti. 3-0'lık hükmen galibiyetin yanı sıra Dorukhan, Gökhan ve Larin'in attığı goller sayılırken Caner, Q7, ve Vida'nın gördüğü sarı kartlar da geçerli sayıldı.

  1. 25.1.2019
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