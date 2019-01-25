Goller ve kartlar geçerli sayılıyor
PFDK, Akhisar'ın müsabaka listesinde belirlenenden fazla sayıda yabancı oyuncu bulundurması sebebiyle Beşiktaş'ı hükmen 3-0 olarak galip ilan etti.
PFDK, Akhisar'ın müsabaka listesinde belirlenenden fazla sayıda yabancı oyuncu bulundurması sebebiyle Beşiktaş'ı hükmen 3-0 olarak galip ilan etti. 3-0'lık hükmen galibiyetin yanı sıra Dorukhan, Gökhan ve Larin'in attığı goller sayılırken Caner, Q7, Medel ve Vida'nın gördüğü sarı kartlar da geçerli sayıldı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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