Goller ve kartlar geçerli sayılıyor

PFDK, Akhisar'ın müsabaka listesinde belirlenenden fazla sayıda yabancı oyuncu bulundurması sebebiyle Beşiktaş'ı hükmen 3-0 olarak galip ilan etti. 3-0'lık hükmen galibiyetin yanı sıra Dorukhan, Gökhan ve Larin'in attığı goller sayılırken Caner, Q7, Medel ve Vida'nın gördüğü sarı kartlar da geçerli sayıldı.