Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto
Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş-BB Erzurumspor’u konuk ederken tribünlerden Burak Yılmaz’a hem destek hem de protesto vardı.
Beşiktaş'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler Burak Yılmaz için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak'ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz'ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.
- 25.1.2019 21:10
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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