Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto
25 Ocak 2019, Cuma
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’a hem destek hem protesto

Burak Yılmaz’a hem destek hem protesto

’in 19. haftasında -BB Erzurumspor’u konuk ederken tribünlerden ’a hem destek hem de protesto vardı.

'ın BB Erzurumspor'u konuk ettiği karşılaşma öncesinde tribünler için ikiye bölündü. Golcü futbolcu ısınırken şut çalışmasında attığı goller sonrasında tribünlerin bir kısmı Burak'ı alkışlarken bir grup ise ıslıkladı. Esame listelerinin okunduğu sırada hoparlörden Burak Yılmaz'ın adı duyulduğu anda tribünlerin büyük çoğunluğu golcü oyuncuya destek verirken, bazı taraftarlar ise ıslıklayarak tepkisini sürdürdü.

  1. 25.1.2019 21:10
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