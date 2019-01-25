Beşiktaş farkı!
Deloitte’ın 2017-18 sezonu için hazırlayıp yayımladığı raporda Türk takımlarından sadece Beşiktaş yer alıyor.
Beşiktaş, Deloitte Futbol Para Ligi'nde ilk kez boy gösterdi. Geçen sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, Deloitte Futbol Para Ligi'nin de ilk sırasında yer aldı. Eflatun-beyazlılar 750.9 milyon euroluk geliriyle en yakın rakibi Barcelona'ya (690.4) 60.5 milyon euro fark attı. Raporda yer alan tek Türk takımı olan Beşiktaş'ın ise 165.7 milyon euroluk bir gelir elde ettiği açıklandı. Bunun 74.4 milyon eurosu yayın, 68.5 milyon eurosu ticari ve 22.8 milyon euro da maç günü hasılat gelirlerinden oluşuyor. Beşiktaş o sezon Şampiyonlar Ligi'nde rekorlar kırmış ve namağlup şekilde gruptan lider olarak çıkmıştı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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