Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş'ın rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor. Ligin ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3 puanla başlayan siyah-beyazlı ekip, uzun bir aranın ardından yeniden taraftarıyla buluşacak.

Beşiktaş - BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, rakibini bugün Vodafone Park'ta konuk edecek. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS ekranlarından naklen yayınlanacak. Maça dair merak edilen tüm detaylar fotomac.com.tr'de olacak.

Vida cezalı, Adriano dönüyor

Beşiktaş, yarınki mücadeleye Domagoj Vida'dan yoksun çıkacak.

Akhisarspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Hırvat futbolcu, yarınki mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

Kart cezası nedeniyle Akhisar deplasmanında forma giyemeyen Adriano Correia ise yarın teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde sahadaki görev yerine dönecek.

Burak Yılmaz ve Ljajic ceza sınırında

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Burak Yılmaz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ljajic ve Trabzonspor'da forma giydiği dönemde 3 sarı kartı bulunan Burak Yılmaz, yarınki karşılaşmada kart görmeleri halinde 20. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Gözler Burak Yılmaz'da olacak

Akhisarspor maçıyla 11 yıl aradan sonra yeniden Beşiktaş formasını giyen Burak Yılmaz, 4 bin 72 gün sonra iç sahada siyah-beyazlı taraftarların karşısına çıkacak.

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla iç sahada son maçını 2 Aralık 2007'de Çaykur Rizespor'a karşı ligin 14. haftasında oynamış ve karşılaşma 1-1 sona ermişti.

Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmının transfer edilmesine karşı çıktığı golcü oyuncuya tribünlerden gösterilecek tavır merak ediliyor.