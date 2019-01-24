Töre’ye resmi teklif gelmedi

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre'ye Şenol Güneş takıma dönüş yolunu kapadı ama teklif de yok. Menajerinin "Fiyat verin, Japonya'ya götüreceğim" sözleri de boş çıktı. Süper Lig ekiplerinden de Gökhan için siyah-beyazlılara herhangi bir resmi teklif gelmeyen Gökhan Töre'nin sezon sonuna kadar PAF'ta kalma ihtimali her gün biraz daha yükseliyor.