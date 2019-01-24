Töre’ye resmi teklif gelmedi
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre'ye Şenol Güneş takıma dönüş yolunu kapadı ama teklif de yok.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Gökhan Töre'ye Şenol Güneş takıma dönüş yolunu kapadı ama teklif de yok. Menajerinin "Fiyat verin, Japonya'ya götüreceğim" sözleri de boş çıktı. Süper Lig ekiplerinden de Gökhan için siyah-beyazlılara herhangi bir resmi teklif gelmeyen Gökhan Töre'nin sezon sonuna kadar PAF'ta kalma ihtimali her gün biraz daha yükseliyor.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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