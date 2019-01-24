Töre’ye resmi teklif gelmedi – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Töre’ye resmi teklif gelmedi

Töre’ye resmi teklif gelmedi

'ın bıraktığı 'ye takıma dönüş yolunu kapadı ama teklif de yok.

'ın bıraktığı 'ye takıma dönüş yolunu kapadı ama teklif de yok. Menajerinin "Fiyat verin, 'ya götüreceğim" sözleri de boş çıktı. ekiplerinden de Gökhan için siyah-beyazlılara herhangi bir resmi teklif gelmeyen Gökhan Töre'nin sezon sonuna kadar PAF'ta kalma ihtimali her gün biraz daha yükseliyor.

  1. 24.1.2019
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