Q7 - Adalı zirvesi
Portekizli yıldızın eşi İstanbul’u terk etti. Q7, Serdal Adalı ile görüştü ve ayrılmak istediğini söyledi. Adalı zaman istedi.
Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'yla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı, dün Ricardo Quaresma ile bir araya geldi. Portekizli yıldızın, tecrübeli yöneticiye eşi ve çocuklarının İstanbul'dan ayrılarak ülkelerine gittiğini, şu anda bir teklif olmadığını ama eşi gidince kendisinin de ayrılmayı düşündüğünü dile getirdiği belirtildi. İkinci Başkan Adalı'nın, "Devre arasında kadromuzu güçlendirirken, giden oyuncular da oldu. Bu nedenle seni bırakma taraftarı değiliz. Önce Erzurum maçını kazanalım, bu karşılaşmanın ardından seninle yeniden yüz yüze bir görüşme daha yaparız" yanıtını verdiği öğrenildi.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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