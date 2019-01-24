Q7 - Adalı zirvesi – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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- Adalı zirvesi

Q7 - Adalı zirvesi

Portekizli yıldızın eşi ’u terk etti. , ile görüştü ve ayrılmak istediğini söyledi. Adalı zaman istedi.

'ta 'yla ilgili çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların ikinci başkanı , dün Ricardo Quaresma ile bir araya geldi. Portekizli yıldızın, tecrübeli yöneticiye eşi ve çocuklarının 'dan ayrılarak ülkelerine gittiğini, şu anda bir teklif olmadığını ama eşi gidince kendisinin de ayrılmayı düşündüğünü dile getirdiği belirtildi. İkinci Başkan Adalı'nın, "Devre arasında kadromuzu güçlendirirken, giden oyuncular da oldu. Bu nedenle seni bırakma taraftarı değiliz. Önce maçını kazanalım, bu karşılaşmanın ardından seninle yeniden yüz yüze bir görüşme daha yaparız" yanıtını verdiği öğrenildi.

  1. 24.1.2019
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