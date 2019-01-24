Mirin’den şov
Yeni transfer İsimat Mirin, top sektirerek sorulara yanıt verdi.
Yeni transfer İsimat Mirin, top sektirerek sorulara yanıt verdi. İdol futbolcusu olarak Lilian Thuram'u söyleyen Mirin, en güzel yaptığı yemeğin pilav ve Somon olduğunu ifade etti. Fransız oyuncu, "Son dakika çizginden çıkarılan top ile kazanmak mı, gol atarak kazanmak mı?" sorusuna, "Çizgiden çıkararak kazanmak" yanıtını verdi. En çok Fransız 'Rap' müziğini sevdiğini söyleyen Mirin, "Hangi fantastik kahraman olmak isterdin?" sorusunu da "Zamanı kontrol edebilen bir kahraman" diye yanıtladı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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