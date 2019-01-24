Mirin’den şov

Yeni transfer İsimat Mirin, top sektirerek sorulara yanıt verdi. İdol futbolcusu olarak Lilian Thuram'u söyleyen Mirin, en güzel yaptığı yemeğin pilav ve Somon olduğunu ifade etti. Fransız oyuncu, "Son dakika çizginden çıkarılan top ile kazanmak mı, gol atarak kazanmak mı?" sorusuna, "Çizgiden çıkararak kazanmak" yanıtını verdi. En çok Fransız 'Rap' müziğini sevdiğini söyleyen Mirin, "Hangi fantastik kahraman olmak isterdin?" sorusunu da "Zamanı kontrol edebilen bir kahraman" diye yanıtladı.