Love protokolü bekliyor
Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Vagner Love ile yollarını ayırıyor.
Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Vagner Love ile yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlı yönetim Love ile her konuda anlaştı. Beşiktaşlı yetkililerinin fesih protokolünü hazırladığı öğrenilirken, Love'a fesih bedeli olarak 1 milyon euro'nun altında bir ücret verileceği bilgisine ulaşıldı. Anlaşma gereği bu paranın uzun vadelere bölüneceği gelen haberler arasında. Bu arada sambacının menajerinin önümüzdeki sezonun alacaklarını da tahsil etmenin peşinde olması yönetimi kızdırdı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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