Love protokolü bekliyor

Beşiktaş, tecrübeli futbolcu Vagner Love ile yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlı yönetim Love ile her konuda anlaştı. Beşiktaşlı yetkililerinin fesih protokolünü hazırladığı öğrenilirken, Love'a fesih bedeli olarak 1 milyon euro'nun altında bir ücret verileceği bilgisine ulaşıldı. Anlaşma gereği bu paranın uzun vadelere bölüneceği gelen haberler arasında. Bu arada sambacının menajerinin önümüzdeki sezonun alacaklarını da tahsil etmenin peşinde olması yönetimi kızdırdı.