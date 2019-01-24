Kara Kartallar taktik çalışıyor

Beşiktaş, yarın oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını, taktik ağırlıklı idmanla sürdürdü. Antrenman dar alanda top kapma ve pas çalışması ile başlayan siyahbeyazlılar, idmanı tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Güneş'in oyuncularını sık sık uyardığı dikkat çekti. Kartal bugün tek idman yapacak ve kampa girecek.