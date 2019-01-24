Kara Kartallar taktik çalışıyor
Beşiktaş, yarın oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını, taktik ağırlıklı idmanla sürdürdü.
Beşiktaş, yarın oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını, taktik ağırlıklı idmanla sürdürdü. Antrenman dar alanda top kapma ve pas çalışması ile başlayan siyahbeyazlılar, idmanı tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Güneş'in oyuncularını sık sık uyardığı dikkat çekti. Kartal bugün tek idman yapacak ve kampa girecek.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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