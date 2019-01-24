Kara Kartallar taktik çalışıyor – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Kara Kartallar taktik çalışıyor

Kara Kartallar taktik çalışıyor

, yarın oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını, taktik ağırlıklı idmanla sürdürdü.

, yarın oynayacağı Erzurumspor maçı hazırlıklarını, taktik ağırlıklı idmanla sürdürdü. Antrenman dar alanda top kapma ve pas çalışması ile başlayan siyahbeyazlılar, idmanı tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı. Güneş'in oyuncularını sık sık uyardığı dikkat çekti. bugün tek idman yapacak ve kampa girecek.

  1. 24.1.2019
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