Güneş kefilse Burak Yılmaz! – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Güneş kefilse !

Güneş kefilse Burak Yılmaz!

’in “Herkese olmam fakat ona kefilim” dediği yarın ’ta taraftarından destek bekliyor.

'a geri dönüşü taraftarlar arasında tartışmalara yol açan , yarın akşam oynanacak Erzurumspor maçıyla 12 yıl aradan sonra siyah-beyazlı forma ile taraftarın önüne çıkacak. Burak, geçen sezon taraftarların tepkileri yüzünden Beşiktaş'ın kapısından dönmüştü. Ancak 'in yoğun ısrarlarıyla 1.5 sezon gecikmeli olarak Beşiktaş'a dönen Burak'ın şimdi siyah-beyazlı taraftarlarla buluşmasının nasıl gerçekleşeceği büyük merak konusu.

MAÇA DAMGA VURMUŞTU
Şenol Güneş'in tam anlamıyla kendi koruması altına aldığı ve her şeyine kefil olduğunu açıkladığı Burak, geçen hafta deplasmanda oynanan Akhisar maçında deplasman tribününü dolduran Beşiktaş taraftarlarından bir kısmının tepkisini almıştı. Burak haricindeki tüm futbolcuların tribüne çağrılması, maça damga vuran en önemli olay oldu. Şimdi ise yarın oynanacak Erzurumspor maçında 40 bin taraftarın Burak'a nasıl bir tepki vereceği merakla bekleniyor.

TAKIMA DESTEK SÖZÜ
Burak'ın yarın akşam tribünlere çağrılıp çağrılmayacağı maç öncesinde belli olacak. Taraftar gruplarının bazılarının çağırmama bazılarının da açık bir şekilde destek verme eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Beşiktaş yönetimi de oyunculara bireysel anlamda verilecek tepkilerin ve tribünde yaşanacak bölünmelerin takıma çok büyük zarar vereceğini düşünüyor. Siyah- beyazlı yöneticiler, tüm taraftarı sadece Beşiktaş'ı desteklemeye çağırıyor.

SAKİNLİĞİNİ KORUYOR
Burak Yılmaz kanadında sakin bir bekleyiş var. Beşiktaş'a gelirken her türlü tepkiye hazır olduğunu ve bunu göğüsleyeceğini söyleyen golcü oyuncunun tek düşüncesi Erzurumspor maçında gol veya goller atarak takımına 3 puan kazandırmak. Özel çalışmalarla hırslı bir şekilde 'taki ilk maçına hazırlanan tecrübeli golcü ağları havalandırarak taraftarları selamlamak istiyor.

  1. 24.1.2019
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