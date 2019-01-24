Beşiktaş BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında BB. Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Basına kapalı yapılan ve 1.5 saate yakın süren antrenmanda siyah-beyazlılar teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışmasının da yapıldığı antrenman, taktik çalışması, tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan siyah-beyazlılar kaptan Necip Uysal'ın doğum gününü tesislerde pasta keserek kutladılar.
Beşiktaş, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta BB. Erzurumspor'u konuk edecek.
- 24.1.2019 20:23
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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