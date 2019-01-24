Alper Potuk’a sıcak yaklaştı
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin getirdiği Alper Potuk takası teklifine olumsuz bakmıyor.
Beşiktaş yönetimi, Fenerbahçe'nin getirdiği Alper Potuk takası teklifine olumsuz bakmıyor. Şenol Güneş'in kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle sıcak baktığı Alper için Fenerbahçe ile nasıl bir pazarlık masası kurulacağı ise Fikret Orman, ABD'den döndükten sonra netleşecek. Gelen bilgiler ise Beşiktaş'ın da takasa sıcak baktığı ama Tolgay için üste para isteneceği yönünde.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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