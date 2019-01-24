Alper Potuk’a sıcak yaklaştı – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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’a sıcak yaklaştı

Alper Potuk’a sıcak yaklaştı

yönetimi, 'nin getirdiği takası teklifine olumsuz bakmıyor.

yönetimi, 'nin getirdiği takası teklifine olumsuz bakmıyor. 'in kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle sıcak baktığı Alper için Fenerbahçe ile nasıl bir pazarlık masası kurulacağı ise , ABD'den döndükten sonra netleşecek. Gelen bilgiler ise Beşiktaş'ın da takasa sıcak baktığı ama Tolgay için üste para isteneceği yönünde.

  1. 24.1.2019
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