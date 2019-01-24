Adriano’ya özel zam

Brezilyalı Ligi'nin önemli takımlarından Santos'un, Adriano sevgisi bitmiyor. Santos, siyah beyazlı takım ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'ya geçen hafta yaptığı teklifi yükseltti ve yeni bir teklifle tecrübeli oyuncunun karşısına çıktı. Geçtiğimiz günlerde Adriano'ya 2 yıllık teklif götüren ve yıllık 1 milyon 130 bin euro maaş teklif eden Santos, bu kez Adriano'ya 1.4 milyon euro önerdi. Brezilya ekibi, Adriano'ya takımın en çok maaş kazanan ismi olması için söz verirken Adriano'dan gelen cevabı beklemeye aldı. 34 yaşındaki oyuncuyu büyük ölçüde ikna eden Santos'un transferdeki en büyük sorununun ise Adriano'nun Beşiktaş ile sözleşmesinin devam etmesi olarak gösterildi. Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş ile anlaşıp sözleşmesini feshetmesini bekleyecek Santos'un ardından imza atacağı iddia edildi. Beşiktaş'tan yıllık 3 milyon euro maaş alan Adriano, bu sezon 18 resmi maça çıktı.