Mirin kavgası!
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Mirin kavgası!

Mirin kavgası!

’ın, Mirin’i 350 bin euro’ya transfer etmesi ’de “Bu kadar ucuz rakama bırakılması hata” tartışması yarattı.

formasını 130 maç giyip, sadece savunmada değil, hücumda da 6 gol ve 1 asistle takımına katkıda bulunan Nicolas Isimat Mirin'in, 'a sadece 350 bin euro'ya satılmasına 'da büyük tepki var. 27 yaşındaki oyuncunun ilk maçta ortaya koyduğu performansı öven Hollanda basını, PSV'yi ise yerden yere vurdu. Mirin'in sıradan bir oyuncu olmadığı ve daha önceki performansıyla bunu gösterdiği belirtilen yorumlarda, "O her zaman ideal bir oyuncu oldu. Fransız yıldızın bu kadar ucuz rakama elden çıkartılması kesinlikle büyük hata. Üstelik son maçta yenilen 2 gol de bunu gösteriyor" denildi.

BU TAKIMA iNANIYORUM
Eski yönetici Hakan , Beşiktaş'ın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını ifade etti. Aksoy, "Biz kaybettiğimiz puanları neden kaybettiğimize bakalım. Bu takıma inanıyorum, motivasyonumuz tam olduğu takdirde yenemeyeceğimiz takım yok. Yeter ki camia olarak bir olalım, birlik olalım" ifadelerini kullandı.
  1. 23.1.2019
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