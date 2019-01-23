Mirin kavgası!
Beşiktaş’ın, Mirin’i 350 bin euro’ya transfer etmesi PSV’de “Bu kadar ucuz rakama bırakılması hata” tartışması yarattı.
BU TAKIMA iNANIYORUM
Eski yönetici Hakan Aksoy, Beşiktaş'ın sezon sonunda mutlu sona ulaşacağını ifade etti. Aksoy, "Biz kaybettiğimiz puanları neden kaybettiğimize bakalım. Bu takıma inanıyorum, motivasyonumuz tam olduğu takdirde yenemeyeceğimiz takım yok. Yeter ki camia olarak bir olalım, birlik olalım" ifadelerini kullandı.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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