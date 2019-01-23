Konoplyanka korkuttu
Schalke’den 3.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki Ukraynalı yıldızın Beşiktaş’tan 4.5 milyon euro istemesi Kartal’ı şok etti.
Beşiktaş'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka'nın istediği rakam siyah-beyazlıları şok etti. Babel'i 2.1 milyon euro'luk yüksek yıllık ücreti yüzünden Fulham'a satan, Quaresma'nın ayrılma talebine 2.1 milyon euro'luk yüksek maaşı nedeniyle sıcak bakan yönetim; menajeri tarafından önerilen Konoplyanka için görüşme odasının kapısını kapattı. Schalke'den vergiler düşüldüğünde 3.4 milyon euro kazanan Ukraynalı oyuncunun, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro istemesinin bu kararda etkili olduğu ifade edildi.
Beşiktaş istedi kıymete bindi!
L'equıpe tarafından Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Georges-Kevin Nkodou, hafta sonunda Fulham maçında 86'da oyuna girdi, Winks'in kendi kalesine attığı golde ortayı yaptı. Tottenham'ın hocası Pocchetino Fransız oyuncu için, "Herkese ihtiyacımız var, tüm oyuncular daha fazla oynama şansına sahip olacak" dedi.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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