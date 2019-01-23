Konoplyanka korkuttu
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Konoplyanka korkuttu

Konoplyanka korkuttu

’den 3.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki yıldızın ’tan 4.5 milyon euro istemesi ’ı şok etti.

'ın transfer listesindeki isimlerden biri olan Yevhen Konoplyanka'nın istediği rakam siyah-beyazlıları şok etti. Babel'i 2.1 milyon euro'luk yüksek yıllık ücreti yüzünden 'a satan, Quaresma'nın ayrılma talebine 2.1 milyon euro'luk yüksek maaşı nedeniyle sıcak bakan yönetim; menajeri tarafından önerilen Konoplyanka için görüşme odasının kapısını kapattı. 'den vergiler düşüldüğünde 3.4 milyon euro kazanan oyuncunun, Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 4.5 milyon euro istemesinin bu kararda etkili olduğu ifade edildi.

Beşiktaş istedi kıymete bindi!
L'equıpe tarafından Beşiktaş'a geleceği iddia edilen Georges-Kevin Nkodou, hafta sonunda Fulham maçında 86'da oyuna girdi, Winks'in kendi kalesine attığı golde ortayı yaptı. Tottenham'ın hocası Pocchetino Fransız oyuncu için, "Herkese ihtiyacımız var, tüm oyuncular daha fazla oynama şansına sahip olacak" dedi.

  1. 23.1.2019
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