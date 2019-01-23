Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ta Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında 25 Ocak Cuma günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda siyah-beyazlıların, dar alanda top kapma ve pas ile taktik çalışmaları yaptığı bildirildi.

İdmanın tam sahada yapılan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandığı aktarıldı.

, yarın yapacağı antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


  1. 23.1.2019 16:34
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