Beşiktaş'ta bir dönem bitti! İstanbul'dan ayrıldı...
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın eşi çocuklarıyla İstanbul'dan ayrıldı.
Beşiktaş'ta Quaresma krizi... Porto'ya transfer olacağı konuşulan Ricardo Quaresma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı.
Yapılan görüşmelerin ardından Quaresma'nın Erzurumspor ile oynayacak olan maça çıkacağı ve karşılaşmanın ardından tekrar masaya oturulacağı da iddia edildi.
- 23.1.2019 17:35
- Güncelleme: 23.1.2019 17:48
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Beşiktaş'ta bir dönem bitti! İstanbul'dan ayrıldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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