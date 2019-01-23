Beşiktaş'ta bir dönem bitti! İstanbul'dan ayrıldı...
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ta bir dönem bitti! İstanbul'dan ayrıldı...

Beşiktaş'ta bir dönem bitti! İstanbul'dan ayrıldı...

'ın Portekizli yıldızı 'nın eşi çocuklarıyla İstanbul'dan ayrıldı.

'ta Quaresma krizi... Porto'ya olacağı konuşulan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı.

Yapılan görüşmelerin ardından Quaresma'nın Erzurumspor ile oynayacak olan maça çıkacağı ve karşılaşmanın ardından tekrar masaya oturulacağı da iddia edildi.

  1. 23.1.2019 17:35
  2. Güncelleme: 23.1.2019 17:48
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