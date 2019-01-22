Başkan resmen açıkladı! Adriano transferi...
24 Nisan 2019, Çarşamba
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Başkan resmen açıkladı! transferi...

Başkan resmen açıkladı! Adriano transferi...

ekibi ’nun Başkanı , ’tan ile ilgilendiklerini doğruladı.

Başkan "Evet, 'nun gündemimizde. Ancak şu an bizim için çok pahalı bir durumda. Onun gibi kaliteli oyuncuları kadromuzda her zaman isteriz. Bu normal ücretler karşılığında olmalı" diye konuştu.

  1. 22.1.2019
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