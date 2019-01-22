Babel ilk maçında fark yarattı!

32 yaşındaki Babel, takımının Tottenham Hotspur karşısındaki 1-2'lik yenilgisine engel olamasa da takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu.

BBC Sport'tan Mantej Mann, Babel'in takımı için bir umut kaynağı olduğunu yazarken; The Times gazetesinden Gary Jacob, "Muhteşem, enerjik, canlı ve keskin" ifadelerini kullandı. Fulham menajeri Claudio Ranieri' de Babel için "Fantastik bir ilk yarı performansı ortaya koydu" yorumunu yaptı.