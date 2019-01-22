Babel ilk maçında fark yarattı!
24 Nisan 2019, Çarşamba
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Babel ilk maçında fark yarattı!

Babel ilk maçında fark yarattı!

'tan ekiplerinden ’a transfer olan Hollandalı futbolcu , ilk maçında ada basınının övgüsünü aldı.

32 yaşındaki Babel, takımının Tottenham Hotspur karşısındaki 1-2'lik yenilgisine engel olamasa da takımının en çok şut atan ve etkili pas veren oyuncusu oldu.

BBC Sport'tan Mantej Mann, Babel'in takımı için bir umut kaynağı olduğunu yazarken; The Times gazetesinden Gary Jacob, "Muhteşem, enerjik, canlı ve keskin" ifadelerini kullandı. menajeri Claudio Ranieri' de Babel için "Fantastik bir ilk yarı performansı ortaya koydu" yorumunu yaptı.

  1. 22.1.2019
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