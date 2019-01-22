Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Beşiktaş'ta Adem Ljajic’in sözleşmesinde yer alan opsiyon maddesiyle ilgili İtalyan basınında bir iddia yer aldı.
- 22.1.2019
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ideal 11'i yok
Toplam 1
Yorum
ismail Eksikler nedeniyle Alanya’da farklı bir 11’le oynayan Guiza Düzeltin şu başlığı beceriksizler
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Aziz Yıldırım hız kesmiyor
Toplam 2
Yorum
Akın Başkanım neredesin senin gidişinle fenerbahçemizi ne hale getirdiler. Gel Fenerbahçe mizi ve bizleri bu hüsrandan kurtar. İşi ehline verin.
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İşte Dünya Kupası şampiyonları...
Toplam 2
Yorum
Hasan umut 2206 şampiyon italya jfjdjdjsjsjs
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