UEFA’dan Töre için kutlama
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre için UEFA, sosyal medya hesabından doğum günü mesajı yayımladı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre için UEFA, sosyal medya hesabından doğum günü mesajı yayımladı. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre, dün 27 yaşına girdi. UEFA da gurbetçi oyuncunun doğum günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Kartal ve Türkiye bayrağı kullanılarak yayımlanan mesajda Töre'nin, Beşiktaş, Milli Takım ve Hamburg formalarını giydiği fotoğrafları paylaştı.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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