UEFA’dan Töre için kutlama – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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’dan Töre için kutlama

UEFA’dan Töre için kutlama

'ta kalan için , hesabından mesajı yayımladı.

'ta kalan için , hesabından mesajı yayımladı. Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Gökhan Töre, dün 27 yaşına girdi. UEFA da gurbetçi oyuncunun doğum günü için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. ve bayrağı kullanılarak yayımlanan mesajda Töre'nin, Beşiktaş, ve Hamburg formalarını giydiği fotoğrafları paylaştı.

  1. 21.1.2019
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