Orman’dan net yanıt: Maalesef – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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Orman’dan net yanıt: Maalesef

Orman’dan net yanıt: Maalesef

'un son oynadığı maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı 'ın kapısına getirdi…

'un son oynadığı maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı 'ın kapısına getirdi… Öztürk'ün siyah-beyazlılara ve Vagner Love ya da Cyle Larin'in kendilerine kiralanması teklifi yaptığı öne sürüldü. Samuel Eto'o yüzünden Öztürk'e kızgın olan 'ın cevabı ise net oldu: "Maalesef!"

  1. 21.1.2019
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