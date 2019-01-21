Orman’dan net yanıt: Maalesef

Antalyaspor'un son oynadığı Kayserispor maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Beşiktaş'ın kapısına getirdi… Öztürk'ün siyah-beyazlılara Gökhan Töre ve Vagner Love ya da Cyle Larin'in kendilerine kiralanması teklifi yaptığı öne sürüldü. Samuel Eto'o yüzünden Öztürk'e kızgın olan Fikret Orman'ın cevabı ise net oldu: "Maalesef!"