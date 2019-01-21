Orman’dan net yanıt: Maalesef
Antalyaspor'un son oynadığı Kayserispor maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Beşiktaş'ın kapısına getirdi…
Antalyaspor'un son oynadığı Kayserispor maçında 0 isabetli şut ve 0 isabetli orta istatistikleri sonrası kırmızı-beyazlı kulübün başkanı Ali Şafak Öztürk'ü Beşiktaş'ın kapısına getirdi… Öztürk'ün siyah-beyazlılara Gökhan Töre ve Vagner Love ya da Cyle Larin'in kendilerine kiralanması teklifi yaptığı öne sürüldü. Samuel Eto'o yüzünden Öztürk'e kızgın olan Fikret Orman'ın cevabı ise net oldu: "Maalesef!"
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
Orman’dan net yanıt: Maalesef haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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