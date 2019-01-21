İzin bitti topbası bugün – Fotomaç – 21 Ocak 2019
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İzin bitti topbası bugün

İzin bitti topbası bugün

Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan , bugün çalışmalarına devam edecek.

Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan , bugün çalışmalarına devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 18.00'de 'nde yapacağı antrenmanla bu mücadelenin taktik provalarına start verecek. Teknik direktör Güneş'in idmanda hücum ve defans organizasyonları üzerine çalışma yaptırması bekleniyor.

  1. 21.1.2019
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