İzin bitti topbası bugün
Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bugün çalışmalarına devam edecek.
Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bugün çalışmalarına devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla bu mücadelenin taktik provalarına start verecek. Teknik direktör Güneş'in idmanda hücum ve defans organizasyonları üzerine çalışma yaptırması bekleniyor.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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