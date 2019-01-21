İzin bitti topbası bugün

Akhisar'ı 3 golle geçtikten sonra 19. haftada oynayacağı BB Erzurumspor karşılaşması hazırlıklarına başlayan Beşiktaş, bugün çalışmalarına devam edecek. Dünü izinli geçiren siyah-beyazlı futbolcular saat 18.00'de Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla bu mücadelenin taktik provalarına start verecek. Teknik direktör Güneş'in idmanda hücum ve defans organizasyonları üzerine çalışma yaptırması bekleniyor.