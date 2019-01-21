Corinthians Vagner Love'ı bekliyor
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Corinthians 'ı bekliyor

Corinthians Vagner Love'ı bekliyor

'ın kadro dışı bıraktığı 4 oyuncudan biri olan 'ın Brezilya'ya dönmesi an meselesi...

Siyah beyazlı kulüpten, önce 1.5 yıllık kontratına karşılık bonservisini isteyen ve ret cevabı alan Love, son olarak 5 aylık gecikmiş alacağı için FIFA'ya başvurmuştu. Başkan 'ın sert tepkisi karşısında geri adım atan Brezilyalı oyuncu, alacakları ve kalan 1.5 yıllık kontratı için yönetim ile uzlaşma yoluna gitti. Yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, Love'ın transfer olmak istediği Corinthians takımından da son durum ile ilgili bir açıklama geldi. Corinthians takımının sportif direktörü , transfer için Love'ın durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi. Brezilya basınına açıklama yapan Monteiro Alves, "Bir süredir Love'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Vagner Love almak istediğimiz bir oyuncu. Bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a yüksek miktarda borcu var. Bu sorunun çözüme kavuşması gerekli. Biz de haber bekliyoruz" dedi.

  1. 21.1.2019 20:50
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