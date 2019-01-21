Corinthians Vagner Love'ı bekliyor
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı 4 oyuncudan biri olan Vagner Love'ın Brezilya'ya dönmesi an meselesi...
Siyah beyazlı kulüpten, önce 1.5 yıllık kontratına karşılık bonservisini isteyen ve ret cevabı alan Love, son olarak 5 aylık gecikmiş alacağı için FIFA'ya başvurmuştu. Başkan Fikret Orman'ın sert tepkisi karşısında geri adım atan Brezilyalı oyuncu, alacakları ve kalan 1.5 yıllık kontratı için yönetim ile uzlaşma yoluna gitti. Yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, Love'ın transfer olmak istediği Corinthians takımından da son durum ile ilgili bir açıklama geldi. Corinthians takımının sportif direktörü Monteiro Alves, transfer için Love'ın durumunun netleşmesini beklediklerini söyledi. Brezilya basınına açıklama yapan Monteiro Alves, "Bir süredir Love'ın sözleşmesini feshetmesini bekliyoruz. Vagner Love almak istediğimiz bir oyuncu. Bildiğimiz kadarıyla Beşiktaş'ın Love'a yüksek miktarda borcu var. Bu sorunun çözüme kavuşması gerekli. Biz de haber bekliyoruz" dedi.
- 21.1.2019 20:50
-
Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
-
Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
-
Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Corinthians Vagner Love'ı bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.