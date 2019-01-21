Bu aşk burada biter
Yönetim, alacaklarında indirim yapan Love’ın sözleşmesini feshetti Feshe bir de madde koyuldu: Türkiye’de başka bir takımda oynayamaz.
Beşiktaş, Brezilyalı golcüsü Vagner Love ile fesih için sonunda anlaşma sağladı. Ülkesine dönmek isteyen 34 yaşındaki forvetle bir süredir görüşmeler yürüten siyah-beyazlı yönetimin Brezilyalı oyuncuya alacaklarında indirim yaptırdığı kaydedildi. Beşiktaş'ın kalan alacaklarını da uzun vadeli olarak kısım kısım ödeyeceği bilgisi paylaşıldı. Beşiktaş'ın Love'ın fesif şartlarına bir de Türkiye maddesi koydu. Buna göre sambacı, Türkiye'de başka bir takımla anlaşamayacak. Bir süredir adı Corinthians'la anılan Love için Brezilya ekibinin hocası Fabio Carille "Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" diyerek anlaşmayı doğrulamıştı.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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