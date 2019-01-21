‘Bir forvet daha alalım’ – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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‘Bir forvet daha alalım’

‘Bir forvet daha alalım’

Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği , kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı.

Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği , kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu isimlerin yarınki yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirecekleri bildirildi. Burak'ın transferine de muhalif olan bu yöneticilerin Orman'a, "Burak'la lige devam eder ve birkaç maç daha bu kadar kötü oynarsa, tepkiler bize de yönelir. Forvet transferini ciddi şekilde düşünmeliyiz" diyecekleri bildirildi.

YÖNETİM STANCU ÖNERİSİNİ REDDETTİ
'a sürpriz bir öneri geldi. 'ın 2010-2011 sezonunda 5 milyon euro'ya aldığı ve son olarak 'da oynayan Stancu menajerler tarafından siyah- beyazlılara önerildi. Ancak siyahbeyazlı yönetimin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.

  1. 21.1.2019
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