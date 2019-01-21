‘Bir forvet daha alalım’
Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı.
Akhisar'da taraftarların tepki gösterdiği Burak Yılmaz, kötü futbolda Beşiktaşlı bazı yöneticilerin de eleştirilerine maruz kalmıştı. Bu isimlerin yarınki yönetim kurulu toplantısında bu konuyu gündeme getirecekleri bildirildi. Burak'ın transferine de muhalif olan bu yöneticilerin Orman'a, "Burak'la lige devam eder ve birkaç maç daha bu kadar kötü oynarsa, tepkiler bize de yönelir. Forvet transferini ciddi şekilde düşünmeliyiz" diyecekleri bildirildi.
YÖNETİM STANCU ÖNERİSİNİ REDDETTİ
Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Galatasaray'ın 2010-2011 sezonunda 5 milyon euro'ya aldığı ve son olarak Bursaspor'da oynayan Stancu menajerler tarafından siyah- beyazlılara önerildi. Ancak siyahbeyazlı yönetimin bu teklifi geri çevirdiği bildirildi.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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