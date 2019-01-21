Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor
Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın biletlerini yarın saat 11.00'de satışa sunacak. Biletler 90 TL ile 800 TL arasında değişiyor.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Şenol Güneş ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:
1. Kategori: 245TL
2. Kategori: 225TL
3. Kategori: 205TL
4. Kategori: 195TL
5. Kategori: 165TL
6. Kategori: 150TL
7. Kategori: 100TL
8. Kategori: 90TL
VIP: 680TL
1903 A-E: 680TL
1903 B-D: 750TL
1903 C: 800TL
- 21.1.2019 12:51
- Güncelleme: 21.1.2019 14:43
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Yorum
GSFBTSBJK Yeter artık ligin kaderi ile oynadığınız, Nasıl Taraftar olarak bu kadar sessiz kalıyoruz, Herkes hesabını vermek açıklama yapmak zorundadır
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Galatasaray'da yeni kral Henry Onyekuru!
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Yorum
SALİH HER FUTBOLCU MUHAKKAK Kİ ALIŞIK OLDUĞU MEVKİDE DAHA FAYDALI OLACAKTIR. ONYEKURU BUNU BİZLERE BİR KEZ DAHA İSPAT ETTİ.
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Toplam 1
Yorum
karadeniz81 selçuk bi takım bulabılse kendıne
Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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