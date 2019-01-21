Beşiktaş'ta BB Erzurumspor maçı biletleri yarın satışa çıkıyor

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Akhisarspor deplasmanında aldığı 3-1'lik galibiyetle başlayan Beşiktaş, 2019 yılının ilk iç saha mücadelesinde BB Erzurumspor'u konuk edecek. Ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden Şenol Güneş ve öğrencilerinde hedef yine 3 puan. 19. hafta mücadelesinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 245TL

2. Kategori: 225TL

3. Kategori: 205TL

4. Kategori: 195TL

5. Kategori: 165TL

6. Kategori: 150TL

7. Kategori: 100TL

8. Kategori: 90TL

VIP: 680TL

1903 A-E: 680TL

1903 B-D: 750TL

1903 C: 800TL