‘Beşiktaş’a çok şaşırdık’

Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan 2. sırada çıkıp üst turda Chelsea ile eşleşen Malmö'de forvet oyuncusu Marcus Antonsson, Beşiktaş'ın tur atlayamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Grupta şansımızı düşük görüyorduk. Beşiktaş ve Genk favori takımlardı. Genk çıktığı ama bizim yükselmemiz sürpriz oldu. Chelsea de zor bir rakip ama yine başarabiliriz" şeklinde konuştu.