‘Beşiktaş’a çok şaşırdık’ – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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’a çok şaşırdık’

‘Beşiktaş’a çok şaşırdık’

'ın yer aldığı grubundan 2. sırada çıkıp üst turda ile eşleşen Malmö'de forvet oyuncusu , Beşiktaş'ın tur atlayamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.

'ın yer aldığı grubundan 2. sırada çıkıp üst turda ile eşleşen Malmö'de forvet oyuncusu , Beşiktaş'ın tur atlayamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Grupta şansımızı düşük görüyorduk. Beşiktaş ve Genk favori takımlardı. Genk çıktığı ama bizim yükselmemiz sürpriz oldu. Chelsea de zor bir rakip ama yine başarabiliriz" şeklinde konuştu.

  1. 21.1.2019
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