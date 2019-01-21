‘Beşiktaş’a çok şaşırdık’
Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan 2. sırada çıkıp üst turda Chelsea ile eşleşen Malmö'de forvet oyuncusu Marcus Antonsson, Beşiktaş'ın tur atlayamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi.
Beşiktaş'ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi grubundan 2. sırada çıkıp üst turda Chelsea ile eşleşen Malmö'de forvet oyuncusu Marcus Antonsson, Beşiktaş'ın tur atlayamamasının şaşkınlığını yaşadıklarını söyledi. 27 yaşındaki futbolcu, "Grupta şansımızı düşük görüyorduk. Beşiktaş ve Genk favori takımlardı. Genk çıktığı ama bizim yükselmemiz sürpriz oldu. Chelsea de zor bir rakip ama yine başarabiliriz" şeklinde konuştu.
- 21.1.2019
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Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
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Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
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Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
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