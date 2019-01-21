Beşiktaş BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
21 Ocak 2019, Pazartesi
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BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

, ’in 19'uncu haftasında evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Çalışma sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Sonrasında pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar gerçekleştiren siyah beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamladı.
Siyah beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 21.1.2019 20:31
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