Beşiktaş BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 19'uncu haftasında evinde oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Çalışma sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Sonrasında pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik çalışmasının yer aldığı programlar gerçekleştiren siyah beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamladı.
Siyah beyazlı ekip hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 21.1.2019 20:31
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Beşiktaş BB Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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