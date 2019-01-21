Babel’den itiraf – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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’den itiraf

Babel’den itiraf

Fulham'a olan , kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu.

Fulham'a olan , kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu. 'de hâlâ bir şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden Fulham'a transfer olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Kariyerimde çok şey yaptım ancak bir parçam hala Premier Lig'de bitmemiş işlerim olduğunu düşünüyor. Benim için iyi bir meydan okuma olacak. Dürüst olmak gerekirse, bugüne kadar birçok farklı sebepten dolayı potansiyelimi yerine tam getiremedim" itirafında bulundu.

  1. 21.1.2019
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