Babel’den itiraf
Fulham'a transfer olan Babel, kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu.
Fulham'a transfer olan Babel, kariyeriyle ilgili itiraflarda bulundu. Premier Lig'de hâlâ bir şeyler yapmak istediğini ve bu yüzden Fulham'a transfer olduğunu ifade eden Hollandalı futbolcu, "Kariyerimde çok şey yaptım ancak bir parçam hala Premier Lig'de bitmemiş işlerim olduğunu düşünüyor. Benim için iyi bir meydan okuma olacak. Dürüst olmak gerekirse, bugüne kadar birçok farklı sebepten dolayı potansiyelimi yerine tam getiremedim" itirafında bulundu.
- 21.1.2019
-
Zirvede kriz var
Toplam 3
Yorum
ironman Başakşehir takımının önce doğru dürüst bir geliri olmadan nasıl Ardaya 6M€ verebildiğini bir açıklasanız sayın başkan .
-
Kasımpaşa maçı yeniden oynansın
Toplam 1
Yorum
Altan Şaka gibisiniz yemin ediyorum
-
Hikmet Karaman'dan Galatasaray'a taş
Toplam 5
Yorum
YAPMA SEN İYİ BİR HOCASIN GS LI OLDUĞUNU SANDIĞIMIZ SN HİKMET HOCA GS YI YIKANLARIN NEMASINDAN ANLAŞILIYOR Kİ SENDE YARARLANMAK İSTİYORSUN. KONUŞMANA BAKILIRSA
Babel’den itiraf haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.