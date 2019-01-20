U19'lar farklı kazandı – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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'lar farklı kazandı

U19'lar farklı kazandı

, 'u yendi. 'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan , mücadeleyi de 4-0 kazandı.

, 'u yendi. 'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde kapatan , mücadeleyi de 4-0 kazandı. Golleri Oğuzhan(2), Anıl ve Emre kaydetti. Öte yandan U17 Akademi Takımı ise Akhisar'a 5-2 mağlup oldu.

  1. 20.1.2019
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