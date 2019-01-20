Muhayer Oktay idmanda – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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idmanda

Muhayer Oktay idmanda

, Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

, Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetimindeki antrenmanda yeni transfer da yer aldı. Akhisar karşısında forma giyen isimler yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular kanat, orta ve şut çalışması yaptılar.

  1. 20.1.2019
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