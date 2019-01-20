Muhayer Oktay idmanda
Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Beşiktaş, Erzurumspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda yeni transfer Muhayer Oktay da yer aldı. Akhisar karşısında forma giyen isimler yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular kanat, orta ve şut çalışması yaptılar.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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