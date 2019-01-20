Love gitti gidiyor – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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Love gitti gidiyor

Love gitti gidiyor

Direktörü Carille, için, “Onu burada 4 farklı bölgede de oynatabilirim” diyerek transferinin an meselesi olduğunu itiraf etti.

Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan 'a dair açıklamalarda bulundu. ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu. Önceke gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek "Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamısında bulundu.

"39 YAŞINA KADAR OYNAR"
34 yaşındaki Vagner Love'un futbol hayatına daha devam edeceğini ve yaş sıkıntısı yaşayacağını zannetmediğini de dile getiren Corinthians çalıştırıcısı "Vagner Love 37, 38, 39 yaşına kadar oynayabilecek bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

  1. 20.1.2019
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