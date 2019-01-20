Love gitti gidiyor
Corinthians Teknik Direktörü Carille, Vagner Love için, “Onu burada 4 farklı bölgede de oynatabilirim” diyerek transferinin an meselesi olduğunu itiraf etti.
Corinthians Teknik Direktörü Fabio Carille, transferi gündemde olan Vagner Love'a dair açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtilen Brezilyalı futbolcuyu istediklerini doğrulayan deneyimli teknik adam, futbolcuyu nasıl oynatacağını bile şimdiden kafasında tasarlamaya başladığı itirafında bulundu. Önceke gün yaptığı basın toplantısında konuşan Carille, olası yeni transferlerine takımda yer bulmak konusunda bir endişesi olmadığına değinerek "Vagner Love hücumda dört farklı pozisyonda oynayabilecek bir isim. Onu forvet oynatabilirsiniz. 9 numarada oynar. 9 numaranın destekçisi ya da kanatlarda da görev verebilirsiniz. Ben de kendisine buralarda görev verebilirim" açıklamısında bulundu.
"39 YAŞINA KADAR OYNAR"
34 yaşındaki Vagner Love'un futbol hayatına daha devam edeceğini ve yaş sıkıntısı yaşayacağını zannetmediğini de dile getiren Corinthians çalıştırıcısı "Vagner Love 37, 38, 39 yaşına kadar oynayabilecek bir futbolcu" ifadelerini kullandı.
- 20.1.2019
-
Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
-
Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
-
Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Love gitti gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.