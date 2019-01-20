Jose Izquierdo tamam! – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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Izquierdo tamam!

Jose Izquierdo tamam!

'in yerine devre arasında oyuncu alınmayacağı açıklansa da siyah-beyazlı yönetim fırsat transferi kovalıyor. B

'in yerine devre arasında oyuncu alınmayacağı açıklansa da siyah-beyazlı yönetim fırsat transferi kovalıyor. Bu isimlerin başında Brighton'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncu Izquierdo geliyor. yönetiminin 'a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaştığı öğrenildi.

  1. 20.1.2019
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