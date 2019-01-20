Jose Izquierdo tamam!

Babel'in yerine devre arasında oyuncu alınmayacağı açıklansa da siyah-beyazlı yönetim fırsat transferi kovalıyor. Bu isimlerin başında Brighton'da beklentileri karşılayamayan Kolombiyalı kanat oyuncu Jose Izquierdo geliyor. Beşiktaş yönetiminin İstanbul'a gelen menajeri ve oyuncuyla anlaştığı öğrenildi.