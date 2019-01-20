Hilbert’ten övgüler – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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’ten övgüler

Hilbert’ten övgüler

'ın eski futbolcusu , basınında " en önemli dönemi hangi takımla geçirdin" sorusuna cevap verdi.

'ın eski futbolcusu , basınında " en önemli dönemi hangi takımla geçirdin" sorusuna şu cevabı verdi: "Stuttgart ile şampiyon olduğumuz sezon çok özeldi. Onun dışında Beşiktaş formasıyla 'de çok güzel üç yıl geçirdim. Orada harika bir taraftar önünde top oynadım."

  1. 20.1.2019
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