Hilbert’ten övgüler

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hilbert, Alman basınında "Kariyerinde en önemli dönemi hangi takımla geçirdin" sorusuna şu cevabı verdi: "Stuttgart ile şampiyon olduğumuz sezon çok özeldi. Onun dışında Beşiktaş formasıyla Türkiye'de çok güzel üç yıl geçirdim. Orada harika bir taraftar önünde top oynadım."