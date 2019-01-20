Hilbert’ten övgüler
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hilbert, Alman basınında "Kariyerinde en önemli dönemi hangi takımla geçirdin" sorusuna cevap verdi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Hilbert, Alman basınında "Kariyerinde en önemli dönemi hangi takımla geçirdin" sorusuna şu cevabı verdi: "Stuttgart ile şampiyon olduğumuz sezon çok özeldi. Onun dışında Beşiktaş formasıyla Türkiye'de çok güzel üç yıl geçirdim. Orada harika bir taraftar önünde top oynadım."
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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