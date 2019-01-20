‘Ahlaken ölmek kötüdür’ – Fotomaç – 20 Ocak 2019
20 Ocak 2019, Pazar
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‘Ahlaken ölmek kötüdür’

‘Ahlaken ölmek kötüdür’

, hakkında yapılan eleştirilere ’den cevap verdi.

, Akhisar maçı sonrası kendisi hakkında yapılan haksız eleştirelere, kulübün resmi hesabına verdiği röportajla tepki gösterdi. İnsanlara doğru mesajlar vermek gerektiğini belirten Güneş, "Yalan konuşmamak lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Fikren ve ahlaken ölmek de kötü bir şeydir" şeklinde konuştu. Güneş'in röportajından pasajlar şöyle:
Dürüstçe söylediğim bir cümleden kendilerine göre bir senaryo yazıyorlar.

İnsanlara doğru mesajlar vermek gerekir.
Sporun ruhunu zedeleyenlere karşı RTÜK devreye girmeli.
Biz futbol oynamak istiyoruz.
Önce kendimizden başlayalım eleştiriye.
Hata yaptığımı düşünüyorum ve kendimden özür diliyorum.

  1. 20.1.2019
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