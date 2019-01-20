‘Ahlaken ölmek kötüdür’
Şenol Güneş, hakkında yapılan eleştirilere Beşiktaş Instagram TV’den cevap verdi.
Beşiktaş Teknik Direktörü, Akhisar maçı sonrası kendisi hakkında yapılan haksız eleştirelere, kulübün resmi Instagram TV hesabına verdiği röportajla tepki gösterdi. İnsanlara doğru mesajlar vermek gerektiğini belirten Güneş, "Yalan konuşmamak lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Fikren ve ahlaken ölmek de kötü bir şeydir" şeklinde konuştu. Güneş'in röportajından pasajlar şöyle:
Dürüstçe söylediğim bir cümleden kendilerine göre bir senaryo yazıyorlar.
İnsanlara doğru mesajlar vermek gerekir.
Sporun ruhunu zedeleyenlere karşı RTÜK devreye girmeli.
Biz futbol oynamak istiyoruz.
Önce kendimizden başlayalım eleştiriye.
Hata yaptığımı düşünüyorum ve kendimden özür diliyorum.
- 20.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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