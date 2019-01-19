Yeni Kartal’lar ne yaptı?
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Yeni Kartal’lar ne yaptı?

Yeni Kartal’lar ne yaptı?

ligde ikinci devreye Akhisarspor galibiyetiyle başlarken, yeni transferlerden Mirin gösterdiği performansla göz doldurdu. ise 64 dakika sahada kalırken 1 isabetli şut atabildi.

'in ikinci devresinin ilk maçında Akhisarspor'a konuk olan ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan 'ta gözler yeni transferler Nicolas Isimat-Mirin ve 'daydı. Özellikle savunmada nasıl bir performans sergileyeceği büyük merak uyandılar Mirin, ilk maçında göz doldurdu. 90 dakika sahada kalan Fransız stoper, 48 kez topla buluştu ve yüzde 67.5'lik başarılı pas yüzdesiyle oynadı. Girdiği 9 ikili mücadelenin 7'sini kazanan Mirin, çıktığı 5 hava topunu da rakibine kaptırmadı. 90 dakika boyunca bir ara pası yapan Mirin, rakibini 2 kez faulle durdururken kendisine de 2 faul yapıldı.

En çok top kaybı Burak'tan
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz ise Akhisar deplasmanında 64 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dakikalarda 28 kez topla buluşan ve bunun 12'sini kaybeden Burak, bu alanda takımda en çok top kaybı yapan isim oldu. Yüzde 68.8 başarılı pas yapan Burak, 5 kez ikili mücadeleye girdi ancak bunların hiçbirinde kazanan taraf olamadı. Kaleye 2 şut çeken Burak, bu şutların birinde isabet sağlayabildi.
  1. 19.1.2019 12:41
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