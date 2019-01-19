Yeni Kartal’lar ne yaptı?
Beşiktaş ligde ikinci devreye Akhisarspor galibiyetiyle başlarken, yeni transferlerden Mirin gösterdiği performansla göz doldurdu. Burak Yılmaz ise 64 dakika sahada kalırken 1 isabetli şut atabildi.
En çok top kaybı Burak'tan
Beşiktaş'ın Trabzonspor'dan renklerine kattığı Burak Yılmaz ise Akhisar deplasmanında 64 dakika sahada kaldı. Süre aldığı dakikalarda 28 kez topla buluşan ve bunun 12'sini kaybeden Burak, bu alanda takımda en çok top kaybı yapan isim oldu. Yüzde 68.8 başarılı pas yapan Burak, 5 kez ikili mücadeleye girdi ancak bunların hiçbirinde kazanan taraf olamadı. Kaleye 2 şut çeken Burak, bu şutların birinde isabet sağlayabildi.
- 19.1.2019 12:41
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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