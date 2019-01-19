Şenol Güneş: "Bende açık arıyorlar"

Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Güneş, "Maalesef ülkemizde konular olduğundan farklı noktalara çekiliyor" diyerek, "Ben alıştım. İnsanlara doğru mesajlar vermek gerekir. Yalan konuşmamak lazım. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanlar kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Bundan nemalanmak isteyenler var. Bu çok üzücü bir durum. Sorumluluklarım olduğu için olabildiğince az konuşuyorum. Özgürlüğe ve demokrasiye inandığım için hissettiklerimi söylüyorum. Aklı selim kamuoyu bunu biliyor. Kişisel kızgınlıkları olanlar zaafiyet gördükleri dönemde ne sebeple yapıyorlar bilmiyorum ama gereksiz gündem oluşturuyorlar. Bunun en son örneği Akhisarspor maçında yaşandı" diye konuştu.



"BENDE AÇIK ARIYORLAR"



Siyah-beyazlı teknik adam, Akhisaspor maçında yaşanan kural hatası hakkında, "Maç başladıktan sonra idareci arkadaşım bana 'Onlarda yabancı oyuncu sayısı 13" dedi. Sahaya baktım 8 yabancıları var. Kenardayım, sayamıyorum. Kim var kim yok, listeyi bilmiyorum. Maç başladıktan sonra bana söylendi. Maçtan sonra söylediğim cümleyi eğer bir hesabın içinde olsaydım hiç söylemezdim. Ne yapmam gerekiyordu bilmiyorum. Bende açık arıyorlar. Listede kim var kim yok ben takip etmem. Daha sonra aldığım bilgiye göre rakip takım yabancı kalecisini tribüne gönderdi. Rakip takım hatasını biliyor ve üzgün olduklarını söylüyor" şeklinde konuştu.



"BEN KENDİMİ BU YAŞTA BİLE ELEŞTİRİYORUM"



"Biz maçı kazandıktan sonra kendi adımıza oynadığımız kötü oyunu eleştirdik" diyen Güneş, "Biz futbol oynamak istiyoruz. Benden ne istiyorsunuz? Benim yanlış bir şey söylediğimi mi gördünüz? Devlet bunlara nasıl görev veriyor? Hainlik, sadece teröriste karşı olup olmamak değil ki. Fikren insanlara nifak tohumu sokup sporun ruhunu zedeleyenlere karşı RTÜK devreye girmeli. Olmayan şeyleri söylüyorlar ve ben de cevap vermek zorunda kalıyorum. Sonra futboldan şikayet ediyoruz. Bu kişilerin sayısı az. Spor müdürlerine söylüyorum. Önce kendimizden başlayalım eleştiriye. Ben kendimi bu yaşta bile eleştiriyorum" ifadelerini kullandı.



"BANA YAPILAN ELEŞTİRİ DEĞİL Kİ HAKARET VE SAYGISIZLIK"



Tecrübeli çalıştırıcı, kendisine yapılan eleştirilerle ilgili ise şunları söyledi: "Benim büyüklüğümü kabul ediyorsun ama o kadar da küçülme arkadaşım. Sana da ailene de yazık. Bana yapılan eleştiri değil ki hakaret ve saygısızlık. Yalan konuşuyorsun, bilmediğini konuşuyorsun. Biz bahçedeki ayrık otları temizlemek istiyoruz. Bahçenin de sahibi yanlış yapıyor. Yanlışa izin verirseniz ayrık otlar çoğalır. Yarın iyiler gider kötüler kalır. Hata yaptığımı düşünüyorum ve kendimden de özür diliyorum. Ben bu yolda olmak istemiyorum. Düzgün şekilde konuşalım ve tartışalım. İnsanın kendine zararı olur anlarım ama etrafına zarar verme. Kendini değiştiremeyen hiçbir şeyi değiştiremez. Sığ insanların futbolda yeri yok. Fubolun ekonomisi çok büyüdü. Sorumlulukları çok arttı. Futbol sektöründeki tüm paydaşlar yenilenmeli ve birlikte hareket etmeli. Türk futbolunu birlikte daha iyi yerlere getireceğiz. Bunun için bir araya geleceğiz. Paylaşacağız, çalışacağız ve tartışacağız. Çalışmadan emek vermeden olan tek şey armuttur. İnsan öyle değildir, insan çalışarak olgunlaşır. Benim etik olduğumu görüyor. Tek örnek beni görüyorlar herhalde. Bana yakıştıramıyorlar. O konuda haklılar. Zaten kuralları da bilmiyorlar. Bilgisi olmadan fikir üreten adamlar bunlar. Biz aşağıya değil yukarı gitmeliyiz. Aydınların daha iyi konuşup fikren tartışması lazım kişilerin değil. Bunlar kişisel kavga arıyor. Beni sevmiyorsa, burada oluşumdan da rahatsız oluyorsa ortamı bekleyip yazıyor veya konuşuyor ama bu devletin kurumunda olmaz. Boş yere insanları zehirliyorlar. Onlara önem verdim kusura bakmasınlar. Bu kadar önemi hak etmiyorlar."



"DAHA İYİ OYNAMALI VE DAHA İYİ DURUMDA OLMALIYIZ"



Zor bir lig olduğuna dikkat çeken Şenol Güneş, "Bu zorluğu biz yarattık. Bu konuda bizi haklı olarak eleştirebilirler. Ben de kendimi eleştiriyorum. Bize yakışan bir durumda değiliz. Sıkıntılarımız vardı ama mazaretleri kullanarak da bir yere varamayız. Bir maç kazanınca işler bitmiyor. 17 maçın birini kazandık 16 maç daha var. Her maça final maçı gözüyle bakacağız. Akhisarspor maçını kazandık ama eksiklerimizin olduğunu düşünüyorum. Futbol çerçevesinde yapılan eleştirilere saygı duyuyorum. Daha iyi oynamalı ve daha iyi durumda olmalıyız. Bunu da ben yapacağım. Kötü olursa sorumlusu benim. Birlikte yapıp başarılı olmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.