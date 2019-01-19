Q7’den özel jest – Fotomaç – 19 Ocak 2019
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Q7’den özel jest

Q7’den özel jest
'nın Salihli ilçesinde yaşayan bedensel engelli Beşiktaşlı Gökçe, Salihli Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Erkan Esen ile birliket geldiği takımın kampında, fanatik hayranı olduğu ile tanıştı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada Portekizli yıldız, 12 yaşındaki Mustafa Barış ile özel olarak ilgilenip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
  1. 19.1.2019
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