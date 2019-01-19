Potada ayrılık
19 Ocak 2019, Cumartesi
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Potada ayrılık

Potada ayrılık

Beşiktaş Sompo Japan, Genel Menajer ile yolları ayırdı.

Basketbol Şube Sorumlusu Cihat Kumuşoğlu'yla anlaşamayan görevinden ayrıldı. Üçyürek, 2015'ten beri bu görevi yürütüyordu. Öte yandan genel direktörlüğe Turhan Koray getirildi.
  1. 19.1.2019
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