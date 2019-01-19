Loris Karius kendini buldu
19 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

kendini buldu

Loris Karius kendini buldu

Sezonun ilk yarısında zaman zaman yaptığı hatalarla tepki çeken ikinci devreye iyi başladı.

Sezonun ilk yarısında zaman zaman yaptığı hatalarla tepki çeken ikinci devreye iyi başladı. Alman eldiven kalesinde daha güvenli dururken yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Karius'un performansı alkış topladı. Başarılı kaleci karşılaşma sonunda "Şampiyon olmak istiyoruz. İkinci devreye iyi başlamak önemliydi. Mirin çok kaliteli bir stoper. Oynadıkta birbirimize alışacağız" dedi.
  1. 19.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Loris Karius kendini buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN