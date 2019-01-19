Güven Yalçın 20 yaşına girdi
19 Ocak 2019, Cumartesi
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20 yaşına girdi

Güven Yalçın 20 yaşına girdi

'ın genç oyuncusu , dün 20 yaşına bastı.

'ın genç oyuncusu , dün 20 yaşına bastı. Güven'in doğum günü , teknik ekip ve futbolcular katılımıyla pasta kesilerek kutlandı. 1999 doğumlu olan Yalçın'a Teknik Direktör Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, yeni yaşında mutluluklar diledi. Bu arada karşılaşma öncesinde "Sezona güzel başlamak ve kazanmak istiyoruz. Güzel bir kamp geçirdik. Böyle devam etmek istiyoruz. Hedefim oynamak ve takıma katkı vermek. Gol atmak ve kazanmak istiyorum" açıklamalarında bulunan Güven maç sonunda, "İsteğimizi aldık, çok mutluyuz" yorumunu yaptı.
  1. 19.1.2019
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