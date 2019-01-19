Galibiyeti hak ettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Akhisarspor karşısında hak ettikleri bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Devre arasından sonra maç trafiğine girmeninin her zaman çeşitli zorlukları olduğuna değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Aradan sonra ilk maçlar her zaman zordur. İlk yarı bu zorluğu yaşadık ama erken golle moral bulduk. Süper Lig'de ilk yarının ortalarından itibaren bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Dorukhan adına çok sevindim. Çalışmalarının karşılığını hem o aldı hem de bize fayda getirdi. Bu sefer erken golün avantajını iyi değerlendirdik" dedi.



'TAKIM OLARAK ÇOK İYİ OYNADIK'

İkinci yarıda tempodan uzaklaşmadan, dengeli ve kontrollü bir şekilde maça başladıklarını belirten Şenol Güneş, bu sayede rakibin zaaflarını değerlendirip golleri bulduklarını ifade etti. Takım olarak bu sezon en iyi oyunlardan birini ortaya koyduklarını vurgulayan usta hoca, "Kampta oluşturduğumuz aile ortamını maça da iyi yansıttık. Özellikle takım olarak ortaya koyduğumuz disiplinli oyun sezonun en iyileri arasına girer. Aldığımız bu farklı galibiyet, şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ın da olduğunu rakiplere göstermek adına çok önemliydi" diye konuştu.



'EN İYİ TERCİH MİRİN-VİDA'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni transfer Mirin'i neden ilk 11'de oynattığına maçtan önce açıklık getirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Stoperde en iyi tercihin Mirin-Vida ikilisi olacağını düşündüğüm için böyle bir karar verdim" dedi. Güneş, hedefleriyle ilgili ise, "İlk yarıdaki son maç da dahil, kaybettiğimiz çok puan var. Bunları geri getiremeyiz ama oynayacağımız oyun ve alacağımız puanlarla, kayıp puanların telafisini yapmaya çalışacağız" dedi.



GÜNEŞ'TEN 3. DALYA

Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in en fazla galibiyet elde eden teknik direktörü olarak zirvede yer alıyordu. Usta teknik adam, Akhisar zaferiyle kariyerinde 300. galibiyetine ulaştı.