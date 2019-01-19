Ege’de Kartal şov
19 Ocak 2019, Cumartesi
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’de Kartal şov

Ege’de Kartal şov

taraftarlar 'de takımlarını yalnız bırakmadı.

taraftarlar 'de takımlarını yalnız bırakmadı. Kara Kartallar, devre arasından beri özlemle beklediği siyah-beyaz aşkına koştu. Kendilerine ayrılan tribünün tamamına yakınını dolduran Beşiktaşlı futbolseerler, 90 dakika boyunca yaptıkları ateşli tezahüratlarla takımlarını coşturdular. Siyah-beyazlılar, Akhisar karşısında alınan farklı zaferi takımla birlikte doyasıya kutladı.

7'den 70'e Beşiktaşlı taraftarlar, tribünleri adeta siyah- beyaza boyadı. 90 dakika susmayan taraftarlar maç sonunda büyük sevinç yaşadı.
  1. 19.1.2019
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