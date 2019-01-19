Burak Yılmaz 11 yıl sonra
Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Burak Yılmaz 4047 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı.
Beşiktaş'ın devre arasında renklerine bağladığı Burak Yılmaz 4047 gün sonra yeniden siyah-beyazlı formayla sahaya çıktı. 33 yaşındaki futbolcu son olarak 21 Aralık 2007'de Manisaspor maçında oynamıştı. Manisa'nın diğer takımı Akhisar karşılaşmasıyla Beşiktaş'a dönmüş oldu. Kartal'dan sonra Manisa, Fenerbahçe, Trabzonspor, Eskişehir, Galatasaray ve Guoan'da oynamıştı. Trabzonspor'dan sonra Kartal'a geldi. Trabzonspor'da kadro dışı olduğu için tecrübeli futbolcunun maç eksikliği dikkat çekti.
BÜYÜK TEPKİ
Beşiktaş tribünlerinin transferine karşı çıktıkları Burak Yılmaz'a tavırları Akhisar'da açık olarak devam etti. Siyah- beyazlı tribünler 33 yaşındaki futbolcu sahaya çıktığında "Hırsız Burak' diye bağırdı. Bir grup ise "Desteklemek istemiyorsanız sıkıntı yok ama protesto etmeyin" diyerek onları uyardı.
Burak Yılmaz sahada kaldığı 64 dakikalık sürede bir hayli etkisizdi. Tecrübeli oyuncu 28 kez topla buluştu, 12'sini kaybetti.
BİR TEK O ÇAĞIRILMADI
Siyah-beyazlı tribünler takımları sahaya çıktığında ilk 11'deki futbolcuları tek tek tribünlere çağırdı. 10 kişi çağırılırken Burak Yılmaz'a tezahürat yapılmadı. Beşiktaşlı taraftarlar ardından yedeklerden Atiba, Güven ve Oğuzhan'ı çağırdı. Burak Yılmaz'a davet olmadı.
64 DAKİKA FORMA GİYDİ
Kartal'a 11 yıl sonra dönen Burak Yılmaz, Akhisar deplasmanında etkisizdi. Teknik direktör Şenol Güneş 64. dakikada 33 yaşındaki forveti kenara alarak yerine Kanadalı Cyle Larin'i sahaya sürdü. Burak Yılmaz ıslıklar eşliğinde kenara geldi.
- 19.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
Toplam 1
Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
Toplam 1
Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
Toplam 1
Yorum
fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
Burak Yılmaz 11 yıl sonra haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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