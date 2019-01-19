‘Beşiktaş hırstır’
19 Ocak 2019, Cumartesi
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hırstır’

‘Beşiktaş hırstır’

'ın yıldız sol beki , Akhisarspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına seslendi.

'ın yıldız sol beki , Akhisarspor karşılaşması öncesinde sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına seslendi. Milli futbolcu instagram'da, "Beşiktaş mücadeledir, hırstır, azimdir. Biz ilk devreden gerekli dersleri aldık. Şimdi Beşiktaş taraftarının da desteğiyle yine en yüksekten uçuracağız" ifadelerini kullandı.
  1. 19.1.2019
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