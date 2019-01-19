Atom karınca

Siyah-beyazlılar ikinci devreye müthiş bir giriş yaparken Dorukhan Toköz de kaldığı yerden devam etti. 22 yaşındaki oyuncu, Akhisar deplasmanında harika bir futbol sergiledi. Orta sahada her zamanki gibi çok çalışkan olan Dorukhan Toköz, rakibi durdurmayı başardı. Onunla da kalmadı. Dakikalar 23'ü gösterirken güzel bir vücut feykiyle önünü boşalttı. Ayağının üstüyle meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in uzanamayacağı yere yolladı.



MAÇ SONU ALKIŞI ALDI

Dorukhan Toköz'ün mükemmel performansı siyah-beyazlıları mest etti. 90 dakika sonunda Beşiktaş tribünleri 22 yaşındaki genç futbolcuyu çağırıp alkışladı. Teknik direktör Şenol Güneş de maç bitiminde Dorukhan'ı tebrik etti. Başarılı futbolcu "İkinci yarıyı bu şekilde açmak güzel oldu. Akhisar'a galibiyet için gelmiştik. Onu da alıp evimize dönüyoruz. Çok çetin maçlar oynayacağız. Tüm takım olarak bu sezon şampiyonluğu istiyoruz" dedi.



'BIZIM MODRIC'

Beşiktaş taraftarı, sosyal medyada Dorukhan Toköz'ün oyununu yere göğe koyamadı. Taraftarlar "İşte bizim Modric", "Dorukhan, Xavi ve İniesta'nın toplamından iyi" yazdı.



'EN'LERİ KAPATTI

Dorukhan Toköz, Aksihar maçındaki futbolcuyla farkını gösterdi. 22 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın en çok koşan, en çok top kazanan oyuncusu oldu. Müthiş futboluyla 7'den 70'e alkışı aldı.



Dorukhan Toköz, Kartal'ın deplasmandaki maçlarına damga vurmaya devam ediyor. Son 5 golün 2'sine etki etti. 1 gol, 1 asisti var.