5’ten aşağısı olmaz
19 Ocak 2019, Cumartesi
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5’ten aşağısı olmaz

5’ten aşağısı olmaz

ile yönetimi restleşmeye devam ediyor. Adalı, menajeri Bulut’a “5 milyon euro’dan aşağısı olmaz” dedi.

Siyah-beyazlılarda kadro dışı bırakılan 'ın 'ye gitmesi bekleniyor ancak bu transferin önünde ciddi bir engel var. yönetimi ile Tolgay arasındaki restleşme devam ediyor. İkinci başkan , tecrübeli futbolcunun menajeri ile masaya oturdu. Bulut, Tolgay'ın kariyerine devam etmesi için kolaylık isterken Adalı'nın cevabı net oldu. Siyah-beyazlıların idarecisi Adalı "Tolgay için belirlediğimiz bonservis bedeli 5 milyon euro. Bu rakamın aşağısındaki teklifleri dinlemiyoruz. Fenerbahçe ya da başka bir kulüp onu istiyorsa, talep ettiğimiz rakamı bize getirmeli. Aksi halde olmaz" dedi. Yönetim değerini bulmazsa Tolgay'ı satmayacak, gerekirse çalışmalarını alt yapıda sürdürecek.
  1. 19.1.2019
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