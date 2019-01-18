Töre - Bilal takası – Fotomaç – 18 Ocak 2019
18 Ocak 2019, Cuma
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Töre - Bilal takası

Töre - Bilal takası

Takım bulması istenen ’yi istedi karşılığında Bilal Başakcıoğlu’nu talep etti.

'ta ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Yönetim kararıyla kampına götürülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren 'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 'in, 'in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için 'dan teklif geldi. Deniz Türüç'ün F.Bahçe'ye gideceği iddialarının arttığı son dönemde böyle bir teklife cevap verilmesi için bekleme kararı alındı. Bu arada Gökhan Töre için siyah- beyazlıların, Bilal Başacıklıoğlu takasına da sıcak yaklaştığı ve sarı-kırmızılara bu teklifi sunduğu öğrenildi.

  1. 18.1.2019
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