Töre - Bilal takası
Takım bulması istenen Gökhan Töre’yi Kayseri istedi Kara Kartal karşılığında Bilal Başakcıoğlu’nu talep etti.
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Yönetim kararıyla Antalya kampına götürülmeyen ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gökhan Töre'yle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Şenol Güneş'in, Ryan Babel'in gitmesine rağmen kadroda görmek istemediği Gökhan Töre için Kayserispor'dan teklif geldi. Deniz Türüç'ün F.Bahçe'ye gideceği iddialarının arttığı son dönemde böyle bir teklife cevap verilmesi için bekleme kararı alındı. Bu arada Gökhan Töre için siyah- beyazlıların, Bilal Başacıklıoğlu takasına da sıcak yaklaştığı ve sarı-kırmızılara bu teklifi sunduğu öğrenildi.
- 18.1.2019
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Muhayer Oktay kimdir, kaç yaşında, nereli? Hangi mevkide oynuyor?
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Yorum
Misafir Bakıp göreceğiz. Pek iyi bir cv'si yok gibi. Bu işlerde okus-pokuslar çok olur, temkinli yaklaşmak gerekir.
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Güle güle Kucka
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Yorum
ts trabzon a farketmez.eğer transfer yasağını kaldırıp 1461 deki gençleri takıma katarsa onazi-sosa eksikliğini fazla hissetmezler
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Gökhan Töre’ye af müjdesi
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fbcan Beşiktaş geçmişte olduğu gibi küçülmeye gidiyor. Şampiyonlar ligi geliri olmadan ödenmesi gereken borç yükü artıyor. 2-3 sene sonra rahatlar
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